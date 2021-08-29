"Бросил на пол и надругался": в Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу

В Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу / Нацполиция по Черниговской области

В Чернигове задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщили в Главке Национальной полиции по региону.

Инцидент произошел 27 августа. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. В полиции открыли уголовное производство.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и поместили его в изолятор временного содержания.

За совершенное, согласно Уголовному кодексу Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Как сообщает местный "Соцпортал", 58-летний гражданин Азербайджана заманил подростка в торговый вагончик. При этом он попросил девочку якобы помочь "убраться внутри". Когда та зашла в вагончик, он набросился на нее, повалил на пол и изнасиловал.

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Напомним, ранее сообщалось что в Николаеве 31-летний глава семейства, которое принимало гостей, воспользовался моментом и забрал ребенка из поля зрения взрослых, а потом изнасиловал малыша.

В случае доказательства вины насильнику грозит от пяти до десяти лет за решеткой.