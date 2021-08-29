"Бросил на пол и надругался": в Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу

За совершенное секс-насилие, согласно Уголовному кодексу Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
В Чернигове задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщили в Главке Национальной полиции по региону.
Инцидент произошел 27 августа. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. В полиции открыли уголовное производство.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и поместили его в изолятор временного содержания.
За совершенное, согласно Уголовному кодексу Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Как сообщает местный "Соцпортал", 58-летний гражданин Азербайджана заманил подростка в торговый вагончик. При этом он попросил девочку якобы помочь "убраться внутри". Когда та зашла в вагончик, он набросился на нее, повалил на пол и изнасиловал.
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Напомним, ранее сообщалось что в Николаеве 31-летний глава семейства, которое принимало гостей, воспользовался моментом и забрал ребенка из поля зрения взрослых, а потом изнасиловал малыша.
В случае доказательства вины насильнику грозит от пяти до десяти лет за решеткой.