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Изрезал ножом и положил спать: под Днепром мужчина жестоко убил свою возлюбленную

29 сентября 2021, 21:30

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Мужчина убил свою возлюбленную / Днепр оперативный

В Днепропетровской области мужчина во время застолья ударил ножом свою возлюбленную, после чего оказал ей первую помощь и уложил спать.

Как пишет издание Днепр оперативный, когда мужчина проснулся, то женщина уже была мертва.

"Как выяснилось, инцидент произошел в одном из жилых домов в Никополе. Во время застолья между 35-летним мужчиной и его 38-летней любимой вспыхнула ссора. Гражданин не справился с эмоциями, схватил нож и ударил им сожительницу в область почки", - говорится в сообщении.

Позже, когда осознал свой поступок, оказал пострадавшей первую медицинскую помощь. Вечер закончился тем, что сожители разошлись спать по разным комнатам. "Скорую" на место никто не вызывал.

Уже утром он нашел женщину мертвой, после чего вызвал полицию.

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Орудие убийства изъято. Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее в поселке городского типа Маневичи (Волынская область) 36-летний мужчина, которые отсидел срок за убийство отца в 2017 году, убил мать.

Как установили правоохранители, 21 июля он вернулся из тюрьмы − в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть его отца.

По предварительной версии событий, у него с матерью возник конфликт, после чего сын избил ее палкой по голове и телу, далее вытащил на улицу, а сам скрылся. От полученных травм женщина скончалась.

viber
полиция убийство
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