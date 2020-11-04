Кабмин из COVID-фонда выделил еще 1 миллиард: на что потратят деньги

Украина закупит два миллиона быстрых тестов на COVID-19.
Кабинет министров Украины из Фонда борьбы с COVID-19 выделил еще 1 миллиард гривен на закупку 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, быстрые тесты позволят получать результат уже спустя несколько часов.
"Еще 1 млрд грн было выделено из Фонда борьбы с коронавирусом на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за несколько часов. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", — сказал Шмыгаль.
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Премьер также отметил, что правительством было выделено 600 млн гривен для обеспечения больничных кроватей кислородом.
COVID-фонд в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.
- Ранее Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление министра образования и назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19.
Автор: Мария Тупик