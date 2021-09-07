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Как избежать эмоционального выгорания: эксперт дала ценные советы работающим на "удаленке"

7 сентября 2021, 05:28

Работники дистанционки дополнительно тратят на выполнение своих обязанностей на 2,5 часа в день больше, чем до начала карантина.

Удаленная работа
Удаленная работа занимает больше времени, чем офисная / Forbes.ru

Опрос TINYpulse показал, что около 86% людей, работающих дома, испытали эмоциональное выгорание. В то же время, среди офисных работников данный показатель на 17% меньше.

Консультантка компаний Fortune 500 Лаура Пендерграсс дала советы, которые помогут избежать эмоционального выгорания, работающим из дома.

Эксперт утверждает, что стресс от пандемии и выгорание не являются новыми явлениями. Просто сегодня люди чувствуют его совсем по-другому.

"Люди были уставшие и растерянные в начале карантина, однако сейчас чувствуют себя еще более подавленно, ведь понимают, что даже через 18 месяцев мир до сих пор "не стал на рельсы", - говорит Пендерграсс.

По ее словам, пандемия COVID-19 не привела к появлению большего количества свободного времени. А работники дистанционки и вовсе дополнительно тратят на нее на 2,5 часа в день больше, чем до начала карантина.

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Поэтому им следует выключать гаджеты и заниматься любимым делом.

Также по мнению Пендерграсс, стоит пересмотреть список своих дел и установить цели, которых физически можно достичь за день или максимум - за неделю.

Эксперт отмечает, что составление списков помогает ориентироваться во всем хаосе жизни, утоляет тревогу и восстанавливает чувство цели. Но оно будет неэффективным, если вы решили заняться многомесячным проектом, так как это не даст никакого положительного психологического подкрепления.

Консультант акцентирует, что эмоциональное выгорание возникает не только от перегрузки, но и от монотонности. Поэтому важно привнести что-то новое в свою рутинную жизнь. Возможно стоит изменить собственные навыки, чтобы восстановить чувство свободы и интереса.

"А еще очень важно найти новую надежду", - заключила Пендерграсс.

Напомним, ранее в Исландии с 2015 по 2019 годы проходил удивительный эксперимент. Исследователи выясняли, как на людях сказывается меньшее количество рабочих часов. А именно - эффективно ли они выполняют свои обязанности за ту же зарплату, но с меньшим количеством времени в офисе.

Ученые предоставили сотрудникам разных компаний возможность четырехдневки. И уже с самого начала было ясно, что работоспособность участников эксперимента не просто не поменялась, а улучшалась.

viber
выгорание удаленная работа
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