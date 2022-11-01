Как не угробить технику из-за веерных отключений: что нужно сделать сразу после блэкаута

Как правильно включать электроприборы после отключения света / Фото ua.depositphotos.com

Постоянные отключения электроэнергии - новая реальность, в которой вынуждены жить украинцы из-за ракетных атак российских оккупантов по критической инфраструктуре. Компания ДТЭК озвучила полезные рекомендации, как правильно включать электроприборы после отключения света, чтобы не навредить ни технике, ни сети.

Что нужно сделать сразу после отключения электроэнергии

Если у вас пропал свет из-за стабилизационного отключения по графику – отключите от сети все энергоемкие приборы: стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление, электроплиты. А также выключите свет в помещениях, где в это время не находятся люди.

Как правильно включать электроприборы после отключения света

После того, как появился свет, одновременно не включайте все энергоемкие приборы (обогреватели, бойлеры, электроплиты, электрочайники). Если у вас дома несколько энергоемких приборов, ограничитесь включением в сеть одного прибора, а другой включите в другой период времени, обязательно отключив предыдущий.

Энергоемкие приборы, имеющие таймеры включения, запрограммируйте на работу в ночное время с 00.00 до 06.00 утра.

Потребителям, имеющим в пользовании электродвигатели и насосные станции, рекомендуется включать их в сеть через 20-30 минут после появления электроэнергии.

Бизнес-клиентов в ДТЭК попросили отказаться от использования наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Отключение света в Украине

Российские захватчики в понедельник, 31 октября, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. После этого абонентам в Киеве ввели новые графики отключения электроэнергии. При этом сообщалось, что в столице Украины возможны отключения электроэнергии абонентам сразу до трех раз в сутки. В среднем электроснабжение абонентам планируют отключать в промежутке до 4 часов.

В ДТЭК заявляли, что у украинских энергетиков закончилось оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Новое оборудование необходимо покупать заграницей, стоит всё очень дорого. После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что 12 стран согласились помочь с поставками в нашу страну необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры после обстрелов со стороны РФ.

Позже в ДТЭК заявили, что энергетики вернули свет для потребителей и объектов водоканала в Киеве, которые с утра 31 октября были без электроснабжения из-за ракетного удара российских оккупантов.

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