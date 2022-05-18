Какие факторы влияют на возможную встречу Путина и Зеленского - Подоляк / коллаж фото ua.depositphotos.com/

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина по-прежнему возможна. Но на сроки ее проведения и объемы влияют как минимум два фактора, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Moldova1.

В начале войны такая встреча, говорит чиновник, была необходима для прекращения боевых действий. Но сейчас это уже совсем другая история, утверждает Подоляк

Чиновник также сказал, что любая война заканчивается договоренностями. Их могут заключить на уровне президентов. Вопрос заключается в том, когда Зеленский с Путиным смогут встретиться.

"Это будет зависеть от того, как будут проходить боевые действия на востоке Украины и насколько циничными будут действия России на юге страны. Эти факторы будут решать объемы переговоров между двумя лидерами и время проведения этих переговоров", ‒ рассказал советник главы Офиса президента.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путиным. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки. И мы видим следы издевательств, пыток, расстрелов. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров", - сказал Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

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