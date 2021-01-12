Какими будут цены на газ в феврале: в Слуге народа сделали важное заявление

Когда в Украине снизят цены на газ / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук заявила, что Кабмин, народные депутаты и НАК Нафтогаз рассматривают возможности для стабилизации цен на газ в Украине уже в феврале.

Кравчук сообщила, что 12 января премьер-министр Денис Шмыгаль собрал совещание по вопросам повышения цен на газ.

"У Министерства есть определенный план, как стабилизировать ситуацию и изменить ее с февраля. К сожалению, детали пока не могу разглашать, но есть предложение и есть также предложение от НАК Нафтогаз", - сказала депутат.

Кравчук отметила, что в Украине действует свободный рынок газа, и некоторые частные облгазы, "фактически завышают цену".

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"В НАК Нафтогаз цена за кубометр сейчас семь с копейками гривен. Но есть небольшие облгазы, даже районные, как Лубныгаз в Полтавской области, которые установили 10+. Есть санкция за злоупотребление условиями лицензии. Если будет доказано, что есть злоупотребления, то такие компании могут даже потерять лицензию. Но это надо доказать, потому что они могут обжаловать в суде и вернуть", - заявила депутат, передает Украина 24.

При этом Кравчук пока не рассказала, какой будет цена на газ в феврале.

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