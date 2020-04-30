Как заработают рынки в Украине на карантине: постановление Кабмина

Рынок / УНИАН

В Украине с ближайшем пятницы, 1 мая, снова запустят продовольственные рынки. Однако Кабмин по поданию Миздрава четко ограничил условия их работы

Всего таких условий ровно десять:

1. Покупатели, продавцы и прочий персонал рынков обязаны носить медицинские маски (в том числе самодельные) либо респираторы.

2. Сотрудники рынков обязаны проходить бесконтактный температурный скрининг-проверку.

3. На каждом входе и въезде в рынок должны быть размещены емкости с антисептиком.

4. Число посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, должно быть организовано из расчета один покупатель на 10 квадратных метров торговой площади.

5. Работники должны дезинфицировать контактные поверхности каждые три часа.

6. Уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места должна проводить ежедневно в конце каждого рабочего дня.

7. Расстояние между рабочими местами продавцов должно составлять не менее трех метров.

8. Посетители рынка должны постоянно информироваться по поводу профилактики коронавируса.

9. На рынках обязан контроль за соблюдением требований по профилактики и оперативное устранение нарушений.

10. На территории, прилегающей к рынкам, запрещается любая стихийная торговля.

Напомним, ранее в среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины под руководством Дениса Шмыгаля принял решение о возобновлении работы в стране продуктовых рынков.

В соответствии с решением, принятым на заседании правительства рынки снова откроются с 1 мая.