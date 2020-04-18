В разгар карантина пенсионеры штурмуют отделения Укрпочты

На улице возникают очереди, где о безопасной дистанции уже речи нет / PavlovskyNews

В Украине возле отделений Укрпочты собираются пенсионеры, которые стремятся получить пенсию и заплатить за коммунальные услуги.

Нередко в выходные дни в отделениях работает только одна касса и людей запускают по одному, поэтому на улице образовываются большие очереди, где о безопасной дистанции уже не идет речь.

Обратим внимание, что те, кто получает пенсию 19 и 20 числа, пришли сегодня, так как следующие дни будут выходными. Кроме того, пенсионеры нередко по привычке стремятся оплатить коммунальные услуги до 20 числа, несмотря на то, что пеня за просрочку оплаты коммуналки во время карантина временно снята.

"Кроме того, люди считают, что в связи с карантином можно было бы наладить систему, чтобы почтальоны разносили пенсию. Такой шаг позволил бы избежать подобных очередей", - сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве люди пенсионного возраста, несмотря на объявленный карантин, берут штурмом отделения Ощадбанка для оплаты коммунальных услуг.