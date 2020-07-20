Не готов к смягчению карантина: Киев снова попал в "красный" список Минздрава

В Украине, по состоянию на понедельник, 20 июля, восемь областей и город Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства здравоохранения относительно показателей для ослабления противоэпидемических мер.
На сегодня эпидемическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в следующих областях:
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Одесской области;
- Харьковской области;
- Черниговской области.
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Напомним, в Украине зарегистрировано 59 тыс. 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 498 летальных, 31 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай.
Автор: Алексей Тычина