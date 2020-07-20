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Не готов к смягчению карантина: Киев снова попал в "красный" список Минздрава

Кроме Киева, еще восемь областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий.

20 июля 2020, 13:27
карантин в Украине
Киев не готов к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине, по состоянию на понедельник, 20 июля, восемь областей и город Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства здравоохранения относительно показателей для ослабления противоэпидемических мер.

На сегодня эпидемическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в следующих областях:

  • Винницкой области;
  • Волынской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Львовской области;
  • Одесской области;
  • Харьковской области;
  • Черниговской области.
/ moz.gov.ua

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Напомним, в Украине зарегистрировано 59 тыс. 493 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 498 летальных, 31 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 651 новый случай.

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