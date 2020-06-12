Кабмин открывает пункты пропуска в аэропортах: граждане каких стран смогут прилететь в Украину

Киев ведет переговоры о возобновлении авиасообщения Кипром, Черногорией и Грузией / 1zoom.ru

Украинское правительство уже с 15 июня восстанавливает работу пропускных пунктов в аэропортах. В связи с этим Кабмин уточнил условия визитов в Украину граждан США, Албании, Турции, Великобритании и Туниса.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Отмечается, что без всяких ограничений прилететь в Украину могут граждане Албании и Соединенных Штатов Америки. К ним не будут применять дополнительные меры на границе и требовать тестирования на коронавирус.

Также не будет ограничений на въезд для граждан Турции, однако по прибытию они должны пройти тестирование.

Граждан Великобритании по прибытию в Украину отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Кроме того, с 27 июня в Украину можно будет въехать гражданам Туниса, однако по прибытию они должны продемонстрировать результаты тестирования.

Напоследок министр добавил, что Киев ведет переговоры еще с рядом государств по возобновлению авиасообщения.

"Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидситуации в Украине: Кипр, Черногория - просмотр раз в неделю Грузия, Греция - с 1 июля", - подчеркнул Криклий.

Напомним, с 15 июня Украина восстанавливает работу международного авиасообщения. Однако в страны ЕС украинские туристы не смогут попасть как минимум до 1 июля – Евросоюз открывает внешние границы для третьих стран только после этой даты.