Кабмин открывает пункты пропуска в аэропортах: граждане каких стран смогут прилететь в Украину

Граждане США и Албании смогут попасть в Украину без ограничений.
Украинское правительство уже с 15 июня восстанавливает работу пропускных пунктов в аэропортах. В связи с этим Кабмин уточнил условия визитов в Украину граждан США, Албании, Турции, Великобритании и Туниса.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Отмечается, что без всяких ограничений прилететь в Украину могут граждане Албании и Соединенных Штатов Америки. К ним не будут применять дополнительные меры на границе и требовать тестирования на коронавирус.
Также не будет ограничений на въезд для граждан Турции, однако по прибытию они должны пройти тестирование.
Граждан Великобритании по прибытию в Украину отправят на двухнедельную самоизоляцию.
Кроме того, с 27 июня в Украину можно будет въехать гражданам Туниса, однако по прибытию они должны продемонстрировать результаты тестирования.
Напоследок министр добавил, что Киев ведет переговоры еще с рядом государств по возобновлению авиасообщения.
"Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидситуации в Украине: Кипр, Черногория - просмотр раз в неделю Грузия, Греция - с 1 июля", - подчеркнул Криклий.
Напомним, с 15 июня Украина восстанавливает работу международного авиасообщения. Однако в страны ЕС украинские туристы не смогут попасть как минимум до 1 июля – Евросоюз открывает внешние границы для третьих стран только после этой даты.