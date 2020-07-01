Штрафы за игнор масок в Украине: кому и где грозит наказание

В Украине хотят штрафовать за отсутствие масок в публичных местах / УНИАН

В среду, 1 июля, Кабинет министров принял решение инициировать штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.

Члены правительства единогласно поддержали проект закона, который озвучил министр юстиции Денис Малюська в ходе заседания, трансляция которого велась на YouTube-канале КМУ.

"Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок", - подчеркнул Малюська.

Читайте такжеМинздрав развенчал популярный миф о медицинских маскахПо его словам, ответственность предусмотрена в Кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушение карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", - добавил Малюська.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 44 тыс. 998 случаев COVID-19. Всего выздоровели 19 тыс. 548 человек, умерли 1 тыс. 173.