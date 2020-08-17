Ужесточение карантина: в Минздраве предупредили о новой угрозе

В Украине могут отменить местные выборы / УНИАН

Местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября, могут отменить, если половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.

"Если 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - подчеркнул он.

Виктор Ляшко отметил, что Украина ориентируется в этом вопросе на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии Covid-19. Он считает, что более точные прогнозы о выборах можно делать в начале октября.

"Четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса. Там члены избирательных комиссий надели даже не маски, а специальные защитные щитки, антисептики стояли даже в избирательных кабинках", - добавил Ляшко.

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Напомним, в понедельника, 17 августа, в Украине на две недели усилен карантин в 5 районах и трех городах пяти областей Украины.

Решение принято в соответствии с новыми правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.