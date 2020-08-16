"Красная зона" карантина: в Украине резко подскочило число регионов-аутсайдеров

Киеву пока не светит смягчение карантина.
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 15 августа, к смягчению карантинных ограничений не готовы 11 регионов.
Такие данные содержаться в статистической информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.
При этом, по сравнению с предыдущим днем, в "красную зону" попали сразу несколько регионов.
Среди них оказались: Житомирская область, Одесская область, Тернопольская область, а также Харьковская область.
В Украине к ослаблению карантина не готовы:
- город Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
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В Украине заболели коронавирусом 91 тыс. 356 человек.
При этом уже выздоровели 47 тыс. 822 человека, умерли 2 тыс. 070.
Автор: Алексей Тычина