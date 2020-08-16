"Красная зона" карантина: в Украине резко подскочило число регионов-аутсайдеров

В "красную зону" карантина попали сразу несколько регионов / УНИАН

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 15 августа, к смягчению карантинных ограничений не готовы 11 регионов.

Такие данные содержаться в статистической информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.

При этом, по сравнению с предыдущим днем, в "красную зону" попали сразу несколько регионов.

Среди них оказались: Житомирская область, Одесская область, Тернопольская область, а также Харьковская область.

В Украине к ослаблению карантина не готовы:

город Киев;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

/ moz.gov.ua

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В Украине заболели коронавирусом 91 тыс. 356 человек.

При этом уже выздоровели 47 тыс. 822 человека, умерли 2 тыс. 070.