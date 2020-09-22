Карантин в Украине: школьники рискуют остаться без оценок

Школы могут отказаться от традиционных оценок / УНИАН

В случае перевода школ на дистанционное обучения во время карантина, учителя смогут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания и будут оценивать знания учащихся по собственным критериям.

Об этом сегодня сообщает Нromadske со ссылкой на Минобразования.

Так, ученикам могут ставить "зачтено" или "незачет", если хотя бы половина уроков проводилась удаленно. Такая возможность для школ определена в законе "О среднем образовании".

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"В частности, в ст. 17 закона указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть обязательно переведена в баллы", - отметили в МОН.

Такую оценку учителя могут использовать для предметов:

Физическая культура,

Трудовое обучение

Изобразительное искусство

Музыкальное искусство

Основы здоровья и других отдельных предметов вариативной составляющей.

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