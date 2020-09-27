Катастрофа Ан-26: названа неожиданная причина спасения курсанта

Вячеслав Золочевский идет на поправку / mil.gov.ua

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер рассказал о том, как удалось выжить в катастрофе Ан-26 курсанту Вячеславу Золочевскому.

Как подчеркнул он в эфире телеканала ZIK, Золочевский выжил в авиакатастрофе, благодаря тому, что обломки фюзеляжа прикрыли его от огня.

По словам Кучера, курсанта спасло определенное стечение обстоятельств - его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

"Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в некой "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его", - передал Кучер слова Золочевского.

Глава Харьковской ОГА добавил, что после катастрофы курсант пришел в себя и смог покинуть горящий самолет.

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