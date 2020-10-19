Катастрофа Боинга МАУ под Тегераном: Иран принял важное решение

Третьи страны не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины, подчеркнул Мохаммад Джавад Зарифи.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал о ходе переговоров с Ираном по поводу авиакатастрофы украинского Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном.
По его словам, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу и выразил готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства, сообщает пресс-служба МИД.
"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул представитель МИД Украины.
Он рассказал о встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи и требовании Киева о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы, а также обеспечении доступа ко всем соответствующих материалов.
По словам иранского дипломата, ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.
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Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.
Катастрофа Боинга МАУ: хроника событий
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.
- 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.