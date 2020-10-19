Катастрофа Боинга МАУ под Тегераном: Иран принял важное решение

Место катастрофы Боинга МАУ / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал о ходе переговоров с Ираном по поводу авиакатастрофы украинского Боинга Международных авиалиний Украины под Тегераном.

По его словам, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу и выразил готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства, сообщает пресс-служба МИД.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул представитель МИД Украины.

Он рассказал о встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи и требовании Киева о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы, а также обеспечении доступа ко всем соответствующих материалов.

По словам иранского дипломата, ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

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Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.

Катастрофа Боинга МАУ: хроника событий