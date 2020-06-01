Стало известно, когда заработает городская электричка в Киеве

Городская электричка заработает не ранее 7 июня / Ukrinform

Городская электричка Киева, старт которой анонсировали в первый день третьего этапа смягчения противокоронавирусных мероприятий, заработает ориентировочно 7 июня.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевпасстранс в Facebook.

В муниципальной компании заявили, что моторвагонное депо Фастов-1, которое обслуживает электропозда, приостанавливало ремонтные работы в период противоэпидемиологических мероприятий. В связи с этим специалисты не успели закончить ремонт электропоездов. Поэтому старт курсирования городской электрички перенесен.

"Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в понедельник, 1 июня, Укрзализныця восстановила движение поездов по Украине. Украинцы смогут отправиться в западные и восточные области страны.

Ранее в Укрзализныце рассказали, как изменятся правила проезда в поездах и предупредили украинцев о соблюдении профилактических мер. В частности, перед отправлением всем пассажирам будут измерять температуру и проверять соблюдение масочного режима.