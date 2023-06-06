Ким рассказал о дикой панике среди оккупантов: "Они убегают, бросают все"

По имеющимся данным с российской стороны, оккупанты были совсем не готовы к разрушению дамбы.

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Ким считает. что россияне не рассчитывали на такой масштаб разрушений / коллаж: Главред, скриншоты

Украинские власти готовились к возможному теракту россиян на Каховской ГЭС и работают согласно плану. В то же время, судя по всему, российские оккупационные войска не были готовы к собственному теракту. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Произошел теракт на Каховской ГЭС. По состоянию на сейчас все службы готовы абсолютно, работаем в тесном сотрудничестве с херсонскими коллегами, правительством - со всеми. То есть мы сейчас готовы к последствиям большим, чем они будут на самом деле. Все точки развернуты, автобусные маршруты проработаны", - подчеркнул Ким.

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Он отмечает, что по имеющимся у него данным с российской стороны, оккупанты были совсем не готовы к этой ситуации.

"У них паника, выезжают, бросают все. Я считаю, что они хотели что-то повредить на Каховской ГЭС, и как всегда у них все пошло не так. То есть произошло непредсказуемое, оно прорвалось. Потому что последствия этого - это отсутствие, прежде всего, воды в Крыму, и они не знают, что с этим делать, и ситуация на левом берегу Днепра ухудшилась. Поэтому с нашей стороны выполняется все, мы к этому готовы. С российской стороны, к счастью, все плохо", - заявил глава Николаевской областной военной администрации.

Подрыв Каховской ГЭС: какие последствия

Российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Вследствие подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. Об этом заявили в пресс-службе Укргидроэнерго.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в сервисе микроблогов Twitter заявил, что страна-агрессор Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС с целью помешать наступлению ВСУ и перехватить информационную инициативу.

Подробнее о подрыве плотины: