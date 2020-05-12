"Колыбель украинского нацизма": Кива оскандалился заявлением о Львовщине

Кива назвал Львовщину "колыбелью украинского нацизма" / УНИАН

Народные депутаты из группы Львовщина обратились в СБУ и Офис Генерального прокурор с требованием проверить законность высказываний нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы который назвал Львовскую область "колыбелью украинского фашизма".

"Депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива назвал Львовскую область "колыбелью украинского нацизма". Тем самым Кива повторил тезис сталинской пропаганды, которая сегодня стала инструментом войны, которую Путин развязал против Украины. Пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской", — говорится в заявлении в Facebook.

По словам депутатов, подобные ярлыки служат сейчас интересам Кремля, поскольку враги пытаются разделить украинцев по национальному, языковому и этническому принципу.

На заявление коллег Кива отреагировал. Он считает, что в данной ситуации правоохранительные органы должны проверять не его.

"Да я ненавижу фашизм и всегда буду с ним бороться и с любыми его проявлениями! Только это не меня проверять нужно, а тех последователей нацизма, которые сейчас потеряв страх все больше коверкая историю отравляют сознание подрастающему поколению украинцев, неся раскол стране!", — написал он в Facebook.

В своем пояснении Кива связал конфликтную ситуацию с ЛГБТ-сообществом и заявил, что "подобная стратегия и у ЛГБТ-сообщества хорошо финансируемые сегодня западными фондами, которые всячески пропагандируют свою гомосексуальную религию, но требуют наказания для нас".

Напомним, Кива резко высказался в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля за отказ праздновать на государственном уровне 9 мая - День Победы.

Также Главред писал, что в Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО.