Кличко поведал, как будут работать школы Киева во время локдауна

После 11 января школьники перейдут на дистанционку.
Во время локдауна, который введут с 8 января, столичные школы будут работать в дистанционном режиме.
Как сообщил сегодня во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, все столичные школы с 25 декабря уйдут на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. Детские сады будут работать в обычном режиме.
"После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев", - рассказал он.
Кличко добавил, что учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы с 31 декабря, а продлятся они до 15 января. Второй семестр эти учреждения образования начнут 18 января, также в дистанционном формате.
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"В случае продления жесткого карантина, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования", - добавил мэр столицы.
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