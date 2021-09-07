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Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала дату

7 сентября 2021, 06:44

Нынешнее похолодание не является окончательным. Украинцев ждут еще несколько холодных ночей, но уже на выходных столбики термометров начнут подниматься до +13.

осень, бабье лето, погода
Бабье лето 2021 придет в Украину уже на текущей неделе / pixabay.com

Похолодание, которое пришло в Украину, не является окончательным – бабье лето 2021 еще будет, пообещала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По ее словам, ощутимое потепление украинцев ждет уже со среды, 8 сентября, передает Obozrevatel.

"Не стоит расстраиваться. Это похолодание не является окончательным. Уже с середины текущей недели ситуация понемногу будет меняться. В Украину с юга и с юго-запада начнет поступать более теплый воздух и температура будет расти", - рассказала синоптик.

В ближайшие сутки температура воздуха днем будет колебаться на уровне +14... +19 градусов, а в конце недели столбики термометров поднимутся до +20... +25 градусов днем. В южных и юго-восточных областях будет еще теплее.

При этом погода в Украине будет сухой, ясной и малооблачной, так как антициклон будет удерживать свои позиции.

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"Сейчас в Украине специфическая синоптическая ситуация. К нам с севера и северо-запада начала поступать холодная воздушная масса. А потом у нас установился антициклон с ясной погодой, с очень холодными ночами и заморозками на почве, которые мы уже наблюдали", - добавила Хала.

По ее словам, ближайшие две ночи еще будут в Украине холодными. На большей части территории страны, кроме юга, столбики термометров ночью покажут +1... +3 градуса. В следующую ночь в восточных областях, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0... -3 градуса.

С середины недели потеплеет не только днем, но и в ночные часы. На выходные ночью будет +7... +13 градусов, пообещала синоптик.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что погода в Украине в октябре 2021 может неприятно удивить. По ее прогнозу, уже во второй половине месяца может выпасть первый снег. А в целом октябрь может стать холоднее, чем ноябрь и декабрь в 2021 году.

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