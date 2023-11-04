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Конец войны очевиден: Бен Ходжес рассказал о новом вызове для Украины

Юрий Берендий
4 ноября 2023, 19:09
Бывший главнокомандующий Сухопутных войск США в Европе сообщил, что у Украины осталось 2 возможности для того, чтобы зайти в Крым.
Конец войны очевиден: Бен Ходжес рассказал о новом вызове для Украины
Бен Ходжес рассказал о новом вызове для Украины / Коллаж Главред, фото: US Embassy, t.me/V_Zelenskiy_official

Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему, по его мнению, украинские войска не зашли в Крым летом 2023 года. Об этом он заявил в эфире "Суспільного".

"Это зависело от того, чтобы Соединенные Штаты предоставили те возможности, которые были необходимы. И я верил, что США и Германия решат этот вопрос раньше. Но сейчас мы принимаем решение очень медленно и предоставляем то, что необходимо, с опозданием. Так что моя ошибка была в оценке действий администрации и немецкого правительства - что они будут двигаться быстрее", - сказал Ходжес.

Ранее он предполагал, что Вооруженные Силы Украины могут зайти во временно оккупированный Крым летом 2023 года, но затем признал, что его прогноз был неверным. Также Бен Ходжес отказался делать новый прогноз по войне в Украине с конкретными временными рамками.

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"Первое - я знаю, что Украина одержит победу над Россией. Украинские солдаты имеют чрезвычайную волю, и ситуация с логистикой улучшается. Украина действительно понесла очень большие потери, как сказал генерал Залужный. Но нам еще остается две возможности: дальнобойное и высокоточное оружие, которое бы позволило Украине достигать целей в Крыму и пройти вперед", - прокомментировал Ходжес.

Относительно возможности продвижения Вооруженных Сил Украины на левом временно оккупированном берегу Днепра в Херсонской области, Ходжес подчеркнул важность того, чтобы украинская армия способна была наносить удары по объектам в Крыму. Это позволило бы разрушать авиационную базу в Саках и вынуждать Черноморский флот полностью покинуть Севастополь, таким образом перекрывая возможность снабжения российских войск на левый берег Днепра.

Ходжес охарактеризовал возможное форсирование Днепра как сложную контрнаступательную операцию, которая включает в себя использование дронов, крылатых ракет, специальных войск, инженерных войск, артиллерию, танки и все доступные ресурсы украинской армии.

"Если они смогут перейти Днепр с укрепленными силами и приблизиться к Крыму, то Украина достигнет очень большого успеха", - подытожил американский генерал.

Удары по оккупированному Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес пояснил, что США не предоставляют Украине достаточно военной помощи для освобождения Крыма из-за политического решения.

Также сегодня, 4 ноября, в Керчи была атака на судостроительный зваод, под удар вероятно попал корабль оккупантов.

Ранее была информация о взрыве большого гидрографического катера Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, предназначенного для обнаружения морских мин.

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война в Украине ВСУ Бен Ходжес
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