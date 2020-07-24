Под запретом на время карантина: Кабмин обнародовал важный список

Кабмин обнародовал список запретов во время карантина / Фото pixabay.com

Кабмин определил, что запрещается во время карантина, действие которого продлили до 31 августа. Список состоит из пяти обязательных запретов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина...".

Согласно тексту документа, на территории Украины на период действия карантина запрещается:

нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации; пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине; пересечение КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Коронавирус в Украине

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать.

Как писал Главред, по состоянию на утро пятницы, 24 июля, в мире обнаружили 15,5 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло на 269 тысяч человек по сравнению с предыдущим днем.

Ранее в Совете ЕС утвердили главные правила для трансграничных систем коллективного пассажирского транспорта, которые направлены на минимизацию риска заражения коронавирусом.