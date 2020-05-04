Ослабление карантина: Минздрав дал важные рекомендации предприятиям

В Кабмине ослабили карантин и дали рекомендации предприятиям / УНИАН

Сегодня Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 мая, но при этом утвердил перечень некоторых ослаблений.

После этого Минздрав обнародовал проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая, пишет пресс-служба ведомства 4 мая.

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Общим требованием является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

Парикмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.

Объектам бытового обслуживания населения предписывается:

организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Заведениям общественного питания будут рекомендовать:

обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.

заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.

место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде.

запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Для нотариусов, адвокатов и аудиторов рекомендуется:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

Ослабление карантина в Украине

Как писал Главред, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 22 мая, и особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.

Напомним, по состоянию на 4 мая, в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек – умерли. В целом по Украине на утро 4 мая подтвержден 12 331случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.