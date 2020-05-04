Ослабление карантина: Минздрав дал важные рекомендации предприятиям

Правительство утвердило четкие рекомендации по работе объектов, которые открываются с 11 мая.
Сегодня Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 мая, но при этом утвердил перечень некоторых ослаблений.
После этого Минздрав обнародовал проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая, пишет пресс-служба ведомства 4 мая.
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Общим требованием является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.
Парикмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:
- принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.
- ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.
- будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.
Объектам бытового обслуживания населения предписывается:
- организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
- не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.
Заведениям общественного питания будут рекомендовать:
- обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.
- заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.
- место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
- сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде.
- запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.
Для нотариусов, адвокатов и аудиторов рекомендуется:
- принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.
- ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.
Ослабление карантина в Украине
Как писал Главред, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 22 мая, и особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.
Напомним, по состоянию на 4 мая, в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек – умерли. В целом по Украине на утро 4 мая подтвержден 12 331случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.