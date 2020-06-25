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Врач рассказала, каких эпидемий стоит опасаться украинцам осенью

Доктор Людмила Мухарская уверена, что кроме коронавируса в Украину этой осенью придет еще несколько инфекций.

25 июня 2020, 18:58
коронавирус
Осенью в Украине ожидается несколько эпидемий - врач / Reuters

Коронавирус в Украине - 25 июня в нашей стране было зафиксировано антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 994 новых инфицированных. За последние 10 дней показатель заболеваемости в стране резко вырос.

По словам врача-эпидемиолога Людмилы Мухарской, уже этой сенью украинцев ждет вторая волна коронавируса, которая также будет сопровождаться вирусом гриппа. Главная опасность состоит в том, что с приходом осени несколько респираторных инфекций объединятся между собой. Об этом пишет today.ua.

"Граждан атакует грипп и другие острые вирусные инфекции. И все это на фоне коронавируса, который никуда не исчезнет. По словам медика, система здравоохранения должна быть готова к тому, что госпитализировать нужно будет не только больных COVID-19, но и больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. Социальная дистанция, дезинфекция рук и поверхностей и медицинская маска — останутся главными мерами предосторожности для украинцев на долгое время", - отметила доктор.

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Также Мухарская советует вакцинироваться от гриппа.

"Если мы будем делать все, что должны делать, чтобы не инфицироваться коронавирусом, то именно это поможет нам не инфицироваться от других респираторных вирусных инфекций, в том числе и от гриппа", – отметила врач.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

Также отметим, что на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в четверг, 25 июня 2020 года, было принято решение поддержать инициативу Минздрава отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственные границы страны.

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