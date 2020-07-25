"Нельзя пугать людей": врач объяснил, как бороться с паникой на фоне COVID-19

Паника негативно отражается на иммунитете людей - врач / УНИАН

В медиапространстве должна присутствовать сбалансированная информация о распространении коронавирусной инфекции. Людей пугали эпидемией, вследствие чего они замкнулись. Спустя некоторое время они подумали, что их обманули и перестали соблюдать карантинные ограничения.

Об этом рассказал врач-анестезиолог Павел Сильковский, который и сам переболел COVID-19, в интервью ТСН.

По его словам, панические настроения людей на фоне угрозы коронавируса могут негативно повлиять на их иммунитет. Ситуация с COVID-19 не так критична, как ее зачастую оценивают – многим людям удалось излечиться.

"Люди следят за информацией в СМИ о коронавирусе, о количестве больных, и это все их пугает. Но это немножко перекос, ведь есть значительно больше тех, которые выздоровели. С людьми нужно говорить честно", - отметил доктор.Читайте также"Коронавирус может уйти, как испанка": врач дал неожиданный прогноз

Причиной паники врач называет дисбаланс информации о коронавирусной инфекции, вследствие чего люди сначала испугались, а после и вовсе стали считать COVID-19 обманом.

"Потому что сначала людям подавали страшную информацию, они очень сильно испугались, закрылись, но когда они вокруг не увидели массы смертей, подумали, что их обманули. Тогда маятник пошел в другую сторону, люди начали все игнорировать. И это также плохо. Поэтому желательно, чтобы был баланс", - добавил Сильковский.

Напоследок он призвал людей не бояться – данная болезнь действительно является серьезной, однако большинству заразившимся удается успешно излечиться. Нельзя игнорировать опасность, однако и не стоит поддаваться паническим настроениям.

Напомним, согласно данным на субботу, 25 июня, за последние сутки выявлено еще 1106 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество прецедентов COVID-19 в Украине выросло до 63 929.