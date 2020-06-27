Минздрав развенчал популярный миф о медицинских масках

Минздрав развенчал миф об опасности медицинских масок / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает набирать оборотов - по состоянию на утро 27 июня в стране официально зарегистрированы 42 065 случаев заражения COVID-19.

В Минздраве сообщили о том, что длительное ношение медицинской маски не может привести к интоксикации углекислым газом.

Об этом говорится на Тelegram-канале Коронавирус-инфо.

"Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски, — это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта", - отмечают в Минздраве.

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Как сообщалось, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов постоянно призывают соотечественников придерживаться простых правил: носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки.

Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, из-за превышения ряда критериев распространения коронавирус в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинных мероприятий на этих территориях.