Фан-зоны под запретом: Минздрав озвучил правила проведения концертов

Названы условия проведения концертов / Скриншот видео с youtube.com

Коронавирус в Украине - уже с завтрашнего дня, 10 июня, в нашей стране начинается второй этап смягчения карантина, во время которого разрешается проведение концертов и спектаклей. В то же время, кинотеатры пока работать не будут.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача.

По информации ведомства, проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий.

Требования к организаторам:

температурный скрининг всех работников, которые вовлечены в проведение мероприятия;

размещение на территории информационных материалов касательно профилактики коронавируса;

достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей;

маркировка для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.

Чтобы не допустить скопления людей, запрещается создание так называемых фан-зон. Если концерт или иное мероприятие проходит под открытым небом, организатор должен огородить территорию его проведения. А для избежания очередей Минздрав рекомендует увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входными билетами проводить бесконтактным способом.

Также организатор обязан:

обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении) не более 1 человека на 5 кв.м;

обеспечить размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками - не более 4 человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением - со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).

Если мероприятие проходит в помещении, посетители должны находиться в респираторах или защитных масках до его завершения. Обязательное ношение масок также касается работников и организаторов заведения.

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