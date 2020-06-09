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Фан-зоны под запретом: Минздрав озвучил правила проведения концертов

9 июня 2020, 21:58

В ведомстве обязали огораживать территорию в том случае, если концерт решили проводить под открытым небом.

Imagine Dragons,концерт
Названы условия проведения концертов / Скриншот видео с youtube.com

Коронавирус в Украине - уже с завтрашнего дня, 10 июня, в нашей стране начинается второй этап смягчения карантина, во время которого разрешается проведение концертов и спектаклей. В то же время, кинотеатры пока работать не будут.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача.

По информации ведомства, проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий.

Требования к организаторам:

  • температурный скрининг всех работников, которые вовлечены в проведение мероприятия;
  • размещение на территории информационных материалов касательно профилактики коронавируса;
  • достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей;
  • маркировка для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.

Чтобы не допустить скопления людей, запрещается создание так называемых фан-зон. Если концерт или иное мероприятие проходит под открытым небом, организатор должен огородить территорию его проведения. А для избежания очередей Минздрав рекомендует увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входными билетами проводить бесконтактным способом.

Также организатор обязан:

  • обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении) не более 1 человека на 5 кв.м;
  • обеспечить размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками - не более 4 человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением - со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).
  • Если мероприятие проходит в помещении, посетители должны находиться в респираторах или защитных масках до его завершения. Обязательное ношение масок также касается работников и организаторов заведения.

Как ранее писал Главред, коронавирус не помешает украинским родителям купить путевку в лагерь для своих детишек летом 2020: Кабмин разрешил работу отечественных баз отдыха.

Также напомним, в ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих. Одна из руководителей ВОЗ Мария ван Керхов детально высказалась о людях, которые больны коронавирусом без симптомов.

Минздрав концерт коронавирус
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