Греция зовет: когда украинцы смогут полететь на отдых

Греция приглашает украинцев на отдых / Facebook.com

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, постепенно смягчают и украинцы уже с 15 июня смело смогут полететь на отдых в Грецию. Главным условием остается стабильная эпидемиологическая ситуация в двух странах.

Об этом рассказали в пресс-службе украинского МИД после телефонного разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Греции Никасом Дендиасом.

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению COVID-19 и преодоления последствий пандемии. Также представитель Афин пригласил Кулебу посетить страну с рабочим визитом и заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

Напомним, с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение. В частности, полеты возобновятся на популярных туристических направлениях. Речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии. При этом в Италию и Испанию самолеты пока что точно не полетят. Причина – эпидемическая ситуация в этих странах.