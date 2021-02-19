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Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО

19 февраля 2021, 21:46
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По словам Кравчука, попытки помешать Украине строить государство должны караться законом.

Леонид Кравчук
Кравчук высказался о новом решении СНБО/ УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддержал санкции против 8 человек и 19 компаний, а также высказался о борьбе с Россией.

"Моя позиция очень четкая - Украина воюющая страна. Это означает, что любые действия Украины, законы Украины, действия должностных лиц Украины, те кто мешает Украине защищать землю, должны рассматриваться сквозь призму войны. То есть законы, нормативные акты, коррупционные действия, попытки навредить Украине строить государство должны караться законом. Должна начать действовать давно уже диктатура закона", - подчеркнул он.

По словам Кравчука, власти страны должны были изначально действовать в этом направлении.

"В стране, которая воюет, не может быть снисхождения, не может быть участия кого-то, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость, вредит этой борьбе. Поэтому я поддерживал и поддерживаю конкретные реальные действия, не только СНБО, Верховной Рады, президента. Это началось не сегодня. Власть должна начать действовать давно, с начала войны", - заявил Кравчук.

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Как подчеркнул Кравчук, фигурантам санкционного списка "не нужно было искать какие-либо возможности сотрудничества с нашими недругами, искать в России какие-то поблажки, открывать фабрики, заводы".

"Это была не просто война, а что-то уже подобное войне. АТО там назвали, еще что-то... Есть реальная война. На войне, на силу отвечаем силой, на выстрелы отвечаем выстрелами - зеркально. Мы не приходили на их территорию, мы защищаем свою землю. Должны действовать в соответствии с законами, Конституцией, как государство, которое борется с врагом. И здесь дело не в Медведчуке - это касается всех. Я знаю, сколько у Украины врагов. Враг тот, кто мешает нам жить и работать", - добавил Кравчук, передает Украина 24.

Санкции в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

СНБО санкции Леонид Кравчук
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