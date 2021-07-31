Кричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за Украины

Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время переговоров в 2014 году в связи с агрессией РФ против Украины общались очень откровенно и переходили на повышенный тон.

Об этом говорится в биографии канцлера Ангела Меркель. Канцлер и ее время историка Ральфа Боллмана, сообщает РИА Новости.

Как пишет биограф, Меркель совершенно не ожидала агрессию Москвы против Украины.

"Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени",— приводятся в биографии воспоминания служащих, имевших отношения к переговорам.

"В деликатных ситуациях он становится "очень эмоциональным, страстным, даже злым". Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но по крайней мере так же ясно по существу",— отмечается в биографии.

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"Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали",— пишет биограф канцлера Германии.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о разногласиях Киева и Берлина по ряду вопросов. Политик считает, что судьба стратегически опасного для украинского государства газопровода Северный поток-2 будет решаться на переговорах Байдена и Меркель в Берлине.

По его словам, Киев устроит вариант, при котором Украине в обмен на запуск СП-2 будет гарантировано газоснабжение на 10-15 лет.

Конфликтолог-международник Григорий Перепелица считает, что Запад принял решение договариваться с Россией в ущерб своим ценностям и интересам Украины. По его мнению, Германия фактически поддерживает Северный поток-2 и легализацию "ЛДНР" в политико-правовом поле Украины путем имплементации "формулы Штайнмайера".