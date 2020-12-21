Криклий поведал, будут ли отменять авиасообщение с Британией

В Кабмине будут вести мониторинг ситуации с COVID-19.
Украина пока не намерена отменять авиасообщение с Великобританией, несмотря на обнаруженную в ней новую мутацию коронавируса.
"Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией", - сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он добавил, что между нашими странами существует визовый режим, что уже "ограничивает количество пассажиров".
Также министр инфраструктуры подчеркнул, что на сегодня в основном авиарейсами пользуются украинцы, которые возвращаются с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы.
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"Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение", - пообещал Криклий.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 декабря британские ученые заявили о новом, мутировавшем варианте коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
Автор: Екатерина Трохимчук