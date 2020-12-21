Криклий поведал, будут ли отменять авиасообщение с Британией

Украина не будет отменять авиасообщение с Британией

Украина пока не намерена отменять авиасообщение с Великобританией, несмотря на обнаруженную в ней новую мутацию коронавируса.

"Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией", - сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он добавил, что между нашими странами существует визовый режим, что уже "ограничивает количество пассажиров".

Также министр инфраструктуры подчеркнул, что на сегодня в основном авиарейсами пользуются украинцы, которые возвращаются с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы.

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"Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение", - пообещал Криклий.

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