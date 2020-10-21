Крым "выдоили": названа истинная причина нехватки воды на полуострове

Выяснилась причина нехватки воды в Крыму / УНИАН

Нехватка воды в аннексированном Крыму связана не только с засухами, но и в том числе с перенаселением полуострова россиянами.

Об этом сказала крымская активистка и публицист Лариса Волошина. По ее словам, особенно остро эта проблема стоит в самых больших городах – Симферополе и Севастополе, передает Обозреватель.

"До оккупации в Крыму проживало 2 млн человек, а теперь – 3 млн. В Севастополе жило 200 тысяч человек, а сейчас уже 550 тыс. Это тоже влияет на природные ресурсы", – отметила Волошина.

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По словам публициста, к тому же в Крыму все лето длился активный туристический сезон. В период водного кризиса и пандемии "ковида" Крым посетило 3,5 млн туристов. А в Севастополе открыли госпиталь для лечения коронавируса у всех российских военных, в том числе и на кораблях.

"С одной стороны, россияне на весь мир жалуются, что нет воды, а с другой – продолжают завозить людей на лечение, отдых и на военную службу, перенаселяя таким образом весь полуостров", – отметила Волошина.

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