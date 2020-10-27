КСУ признал неконституционной уголовную статью за незаконное обогащение - СМИ

По данным журналистов, Большая палата Конституционного суда вынесла решение.
Украинский Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
Как сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в учреждении, такое решение во вторник, 27 октября, вынесла Большая палата КСУ.
"Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса", ‒ сообщили они.
Вышеуказанная статья вводила в УК Украины уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.
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- Кроме того, в конце ноября минувшего года в силу вступил закон президента Украины Владимира Зеленского, который возобновлял уголовную ответственность за незаконное обогащение.
- В начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.
Автор: Дмитрий Видоменко