КСУ признал неконституционной уголовную статью за незаконное обогащение - СМИ

Конституционный суд / Униан

Украинский Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.

Как сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в учреждении, такое решение во вторник, 27 октября, вынесла Большая палата КСУ.

"Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса", ‒ сообщили они.

Вышеуказанная статья вводила в УК Украины уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

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