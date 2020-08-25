Кучма рассказал, как удалось избежать войны с Россией в 2003-м

Леонид Кучма / УНИАН

Россия пыталась захватить Крым еще в 2003-м, но тогда полуостров силами официального Киева удалось отстоять.

Об этом сообщает портал Лига.нет со ссылкой на интервью Леонида Кучмы (президент Украины 1994-2004).

По его словам, россияне начали строить-намывать дамбу к острову Тузла в сентябре 2003 года и сперва было непонятно, для чего это делается.

"Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления. Поняли задолго до того, как глава путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что "до войны с Россией осталось меньше километра"", — заявил Кучма.

Экс-президент вспоминает, что Украина перебросила на остров несколько сотен пограничников и укрепила оборону, а отряды морской пехоты привели в боеготовность на катерах, которые курсировали в Керченском проливе.

Кучма утверждает ‒ он приказал в случае нарушения россиянами границы Украины открывать огонь на поражение.

"Русские услышали — и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте. Как оказалось, обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время", — подытожил он.

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Напомним, ранее стало известно, что бывший президент Леонид Кучма больше не работает в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу (ТКГ).