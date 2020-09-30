Кулеба уточнил позицию Украины относительно ситуации в Карабахе

Украина обеспокоена из-за событий на Кавказе.
Министерство иностранных дел Украины поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
Об этом заявил на брифинге 30 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Кулеба отметил, что война - это всегда беда и разрушения.
"Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты - никакие не замороженные и могут в любое время взорваться", - сказал министр иностранных дел.
По его словам, важной является поддержка территориальной целостности стран.
"Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной", - добавил он.
Кулеба поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать всяческие содействия гражданам Украины, которые могут находиться в этих странах.
Война за Нагорный Карабах - что было ранее:
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван выдвинули обоюдные обвинения в срыве режима прекращения огня, после чего Азербайджан выступил с заявлением о начале контрнаступательной операции.
- Турция выступила в поддержку Азербайджана – Анкара призвала Армению прекратить огонь и пообещала оказать Баку всестороннюю помощь в противостоянии с Ереваном.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах является азербайджанской землей, поэтому Баку намерен восстановить историческую справедливость.
- Его турецкий коллега Реджеп Эрдоган поддержал Азербайджан и призвал Армению к деоккупации Нагорного Карабаха.