Кулеба уточнил позицию Украины относительно ситуации в Карабахе

Дмитрий Кулеба прокомментировал обострение в Нагорном Карабахе/ скриншот

Министерство иностранных дел Украины поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Об этом заявил на брифинге 30 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Кулеба отметил, что война - это всегда беда и разрушения.

"Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты - никакие не замороженные и могут в любое время взорваться", - сказал министр иностранных дел.

По его словам, важной является поддержка территориальной целостности стран.

"Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной", - добавил он.

Кулеба поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать всяческие содействия гражданам Украины, которые могут находиться в этих странах.

Война за Нагорный Карабах - что было ранее: