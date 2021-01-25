Локдаун весной: в МОЗ объявили окончательное решение

Жесткий карантин в Украине вводить не будут / УНИАН

Введение жестких карантинных ограничений весной в Украине не ожидается. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, для этого был введен локдаун с 8 по 24 января.

"Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов... целые сектора экономики", - сказал Степанов.

По словам Степанова, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем, в течение 7-10 дней мы смотрим как меняется ситуация по регионам и (планируем – ред.) перейти к адаптивному карантину, который, в зависимости от эпидситуации в регионах, предусматривает разные ограничения. Это то, что мы планируем до конца", - добавил Степанов в программе "Украина с Тиграном Мартирасяном".

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Также Степанов рассказал, что Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан еще один контракт.

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