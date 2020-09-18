Ляшко рассказал, когда ждать резкого всплеска числа инфицированных COVID-19

Коронавирус в Украине будет набирать обороты, считает Виктор Ляшко / Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко оценил развитие эпидемии коронавируса в Украине.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Украине постепенно растет количество больных COVID-19.

Он также спрогнозировал, что в течение осени и зимы этот показатель значительно повысится.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть довольно стремительно", – сказал главный санитарный врач.

Ляшко также добавил, что пока речь не идет о второй волне COVID-19 в Украине.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса.

Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.

По его словам, этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом.