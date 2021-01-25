Любительница "русской цивилизации" из киевского вуза сделала замечание Зеленскому и рассказала об увольнении

Евгения Бильченко сделала замечание Владимиру Зеленскому / Скриншот

Профессор кафедры культурологии Факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени М. Драгоманова, преподаватель, поэтесса Евгения Бильченко назвала себя "представительницей русской цивилизации", раскритиковала закон о языке, сделала замечание президенту Владимиру Зеленскому и рассказала об увольнении.

Поэтесса на своей странице в Facebook назвала закон очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии.

Бильченко считает, что гниет медицина, культура и образование, региональная и внешняя политика и экономика.

"…В квартирах – холодно, в карманах – пусто, тарифы – выше крыше, учащиеся путают Милан с Нью-Йорком (причем, Нью-Йорк – это страна!), уличные этнорадикалы руководят правительством, внешние глобалистические силы руководят уличными радикалами. Процветает человеконенавистническая идеология", – написала профессор.

Преподавательница опубликовала обращение к Зеленскому На своем YouTube-канале.

"Я хочу обратиться к вам со следующим замечанием – в своей новогодней речи вы говорили о том, что у нас в паспорте не написано, кто из нас правильный украинец, а кто неправильный, что отличия между гражданами Украины не имеют значения и не важно кто ты – бандеровец, ватник или малоросс…", – сказала профессор.

Преподавательница добавила, что руководство НПУ угрожает ей увольнением из-за политических взглядов.

"…Хочу вам сказать, что в понедельник (25 января – Ред.) руководство моего университета намерено меня уволить…", – сообщила Бильченко. Справка. Евгений Бильченко родилась 4 октября 1980 года в Киеве.

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