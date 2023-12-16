Макрон заговорил о переговорах с Путиным: что заявил президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, готов ли к новым переговорам с российским диктатором.

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Макрон заговорил о переговорах с Путиным / коллаж: Главред, фото: УНИАН, россми

В пятницу, 15 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что он всё ещё готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в редакции Le Monde.

Президент Франции заявил, что готов провести переговоры с Путиным по той причине, что это может привести к окончанию войны России против Украины.

Макрон также намекнул, что Путин имеет возможность связаться с ним в любой момент:

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"Я не начал войну в одностороннем порядке, нарушив договоры, на которые согласился. И не Франция решила совершить военные преступления на севере Украины, что сделало дискуссии практически невозможными. Ну, надо быть серьезным, поэтому у меня очень простая позиция. Я не менял свой номер", — президент Франции.

Также известно, что немного ранее Путин рассказывал о достаточно хороших отношениях с Францией, которые "с какого-то" момента накренились. Он утверждает, что прекратил общение именно Макрон.

Помимо прочего стоит напомнить, что в начала полномасштабного вторжения Макрону удалось связаться с Путиным несколько раз. Последний разговор состоялся 3 мая 2022 года, перед ним была пауза с 29 марта.

Макрон и Путин

Напомним, в начале марта 2022 года президент Франции Эммануель Макрон после разговора с Владимиром Путиным заявил, что на данный момент президент РФ отказывается прекращать свои атаки на Украину. Макрон написал, что важно поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий. Он уточнил, что будет продолжать свои усилия и контакты, чтобы "избежать худшего".

После этого, президент Франции Эммануэль Макрон в конце марта 2022 года срочно позвонил президенту страны агрессора Владимиру Путину из-за войны России против Украины. Как сообщает BFM TV, разговор длился более часа. Макрон во время переговоров с Путиным выразил свою "крайнюю озабоченность" ситуацией в Мариуполе, который российские оккупанты ежедневно бомбили и обстреливали.

Также, Эммануэль Макрон в мае 2022 года потребовал от российского президента Владимира Путина освободить 2500 пленных защитников Мариуполя, которые ранее вышли из Азовстали.В сообщении Елисейского дворца говорилось, что лидер настаивает на освобождении украинских героев.

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