Маломуж рассказал, что будет, если отрезать россиян от трех мостов на юге

После освобождения Запорожской и Херсонской областей можно будет говорить и о перспективах изоляции Крыма.

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ВСУ должны подорвать Крымский мост / Коллаж Главред. Фото: Telegram Дениса Казанского, скриншот

Если все три моста, соединяющие Крым с оккупированным югом Украины, станет совершенно невозможно использовать, снабжение российских сил на юге Украины прекратится на 60%.

Как рассказал в интервью Главред бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж, речь идет о поставках всех видов вооружения и живой силы через Донецкую область и Мариуполь.

"Теперь враг будет вынужден переориентироваться и искать другие пути, но и новые маршруты мы отслеживаем и будем проводить мероприятия по их уничтожению", - объяснил генерал.

Маломуж подчеркивает, что ВСУ будут тогда держать под огневым контролем всю цепочку поставок россиян - от Крымского моста до трех мостов, которые до сих пор обеспечивали поставки резервов.

"Таким образом, после освобождения Запорожской и Херсонской областей мы создадим существенные предпосылки для изоляции Крыма. После этого мы сможем наносить более мощные удары водными, надводными и воздушными беспилотниками, дальнобойными ракетами, а также проводить специальные операции по всему Крымскому мосту", - поделился эксперт.

Если же Крымский мост ВСУ не полностью взорвут, то Россию это все равно заставит прекратить поставки вооружения и техники по нему.

Также параллельно будет продолжаться нанесение ударов по Черноморскому флоту РФ.

"А три моста, соединяющие Крым с материковой Украиной, не дадут возможность обеспечивать российские войска нужной техникой, а также лишат их возможности отступать. То есть ударами по мосту мы исключим поставки вооружения и техники на восточное направление и юг, а также создадим предпосылки для наступательных операций по освобождению Крыма, ведь противник не сможет туда переместиться и подтянуть резервы через Крымский мост", - добавил Маломуж.

По его словам, проблемы с мостами приведут к тому, что резервы россиян, накопленные в Крыму, будут становиться все более и более ограниченными, а уничтожение Черноморского флота РФ позволит прекратить удары по нашим войскам и объектам инфраструктуры.

"Это будет ловушка для Крыма и предпосылка для его освобождения", - подчеркнул генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Удары по Крымскому мосту

На Крымском мосту прогремели новые взрывы в июле 2023 года. Позже оккупанты пожаловались на атаку морских беспилотников. В результате удара была частично снесена одна опора, повреждения получило автомобильная ветка.

Из-за "бавовны" группировке врага на материковом юге Украины было невесело. По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, существенно пострадала поставка БК противника через Черное море.

Ранее эксперт Петр Черник отметил, что морские дроны не смогут "убить" Крымский мост, а вот комбинированный удар ракетами и воздушными БПЛА может обмануть сосредоточенную в Керченском проливе ПВО россиян и нанести объекту серьезный урон.

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