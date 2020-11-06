Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ

Денис Малюська / УНИАН

Конституционный суд вступает в конфликты с властями Украины из-за своего особого статуса в юриспруденции.

Об этом заявил в эфире канала Украина 24 руководитель Министерства юстиции Денис Малюська. По его словам, в соответствии с этим статусом судьи обязаны вести себя безупречно.

"Вся суть проблемы в том, что в отношении к любому органу государственной власти есть орган, который может его лишить полномочий. Президент может распустить парламент, парламент может запустить процедуру импичмента, по судьям та же история, по министрам та же. Единственное исключение – Конституционный суд, орган, который выше всех. И у него должна быть наилучшая репутация, доверие наибольшее, потому что он неприкосновенен в соответствии с Конституцией", – сказал чиновник.

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