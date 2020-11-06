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Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ

6 ноября 2020, 13:41

Руководитель Минюста Украины дал своей комментарий по поводу конфликта президента Зеленского и Конституционного суда.

Малюська
Денис Малюська / УНИАН

Конституционный суд вступает в конфликты с властями Украины из-за своего особого статуса в юриспруденции.

Об этом заявил в эфире канала Украина 24 руководитель Министерства юстиции Денис Малюська. По его словам, в соответствии с этим статусом судьи обязаны вести себя безупречно.

"Вся суть проблемы в том, что в отношении к любому органу государственной власти есть орган, который может его лишить полномочий. Президент может распустить парламент, парламент может запустить процедуру импичмента, по судьям та же история, по министрам та же. Единственное исключение – Конституционный суд, орган, который выше всех. И у него должна быть наилучшая репутация, доверие наибольшее, потому что он неприкосновенен в соответствии с Конституцией", – сказал чиновник.

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Скандальное решение КСУ – что было ранее:

  • 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
  • 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
  • 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
  • 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе (который предусматривает отставку судей КСУ)
Конституционный Суд новости Украины Денис Малюська
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