Малюська рассказал, что нужно делать с пожизненно заключенными в тюрьмах

Денис Малюська / УНИАН

Руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська выступил с инициативой устраивать на работу в call-center ведомства украинцев, которых суд приговорил к пожизненному заключению.

Об этом он заявил в интервью порталу Страна.

"Не обязательно на госслужбу, но как техперсонал — да, мы можем их трудоустроить. У меня даже была идея устраивать пожизненников в call-center. А почему нет? У нас часто линия зависает, потому что некому отвечать. А зарплата маленькая, за эти деньги у меня четыре пожизненника будут работать 24 часа в сутки. Я шучу, конечно — права человека мы соблюдаем. Но экономически их работа была бы выгодна", ‒ заявил Малюська.

Чиновник, однако тут же оговорился ‒ отнюдь не все действующие сотрудники Минюста относятся к этой его идее положительно. И по-прежнему существуют множество предубеждений и стереотипов по причине которых устроить на работу пожизненно заключенных крайне сложно.

"На самом деле, у пожизненников хорошая психологическая выдержка. Они намного более стрессоустойчивые, чем некоторые ребята — это если говорить о работе в call-centre. Плюс, у них есть огромный стимул: им нужно показать, что они не изверги и к ним можно нормально обращаться. Многие считают себя невиновными. Некоторые пожизненно заключённые лично не убивали никого, не насиловали. Были соучастниками группы, рвануло крышу и они вписались в какие-то истории. А вначале 90-х вообще пожизненно сажали на раз-два, это сейчас пожизненно сидят отпетые негодяи. Но среди пожизненников попадается адекватная публика. Да, есть такие, к которым и близко подходить нельзя, а есть те, кто может себя частично содержать, работая", ‒ подытожил Малюська.

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