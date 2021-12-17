Манипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцов

В магазинах часто обманывают покупателей / УНИАН

Продавцы часто пользуются секретными методами, для того чтобы быстрее продать товар.

Как пишет OBOZREVATEL со ссылкой на психоаналитика Елену Медведеву, существуют, как минимум, 3 вида покупателей: суетливый, компетентный и случайный. И к каждому из них применяется отдельная техника.

Вокруг суетливых покупателей продавцы прямо-таки вьются, а вот компетентных обходят более осторожно.

Также очень часто покупателям доказывают, что количество товара ограничено или завтра закончится акция.

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И "правильно" расставляют товар, чтобы ненужные и дорогие вещи всегда были на уровне глаз, а более дешевые аналоги приходилось поискать на дальних полках. Ведь люди выбирают то, что бросается им в глаза.

Также покупке способствуют ненавязчивая музыка в помещении и обилие приятных ароматов в каждом отделе.

Напомним, в канун новогодних праздников торговые сети предлагают множество акций и предпраздничных распродаж. Однако очень частом за таким "жестом" скрывается схема мошенничества и обмана покупателей.

К примеру, акции на кассе может оказаться далеко не теми по ценам, что на прилавках. Поэтому стоит быть очень бдительными при расчете.