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Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского

Спикер президента отметила, что у каждого фейка есть свое имя.

11 июля 2020, 13:10
Спикер Зеленского высказалась относительно слухов о беременности от президента – Мендель беременна
Юлия Мендель высказалась относительно слухов о беременности от Владимира Зеленского / instagram.com/iuliia_mendel

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она якобы беременна от украинского лидера.

Спикер в видеообращении, размещенном на ее странице в Instagram, назвала такую информацию фейком.

Мендель подчеркнула, что каждый фейк имеет свое имя.

"…Читайте, думайте и помните: Вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное – уважайте себя", – добавила пресс-секретарь.

Ранее экс-нардеп, лидер партии 5.10 и бизнесмен Геннадий Балашов разнес слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. По его словам, начали говорить, что спикер беременна от президента. Политик считает, что судя по всему, Зеленский допустил эту "роковую ошибку".

Юлия Мендель Владимир Зеленский беременность
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