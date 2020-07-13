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"Убрать прорусское правительство": Саакашвили сделал новый выпад в адрес Грузии

Убрать правительство Грузии - в интересах Украины, считает Михаил Саакашвили.

13 июля 2020, 16:28
Саакашвили
Михаил Саакашвили / Reuters

Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал правительство Грузии и потребовал его отставки.

В комментарии агентству Интерфакс-Украина он назвал нынешнее правительство Грузии пророссийским и полагает, что его смена будет выгодна Украине.

"Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу - потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины. Это моя личная позиция, и она очень твердая" - заявил Саакашвили.

Он также подчеркнул, что никто не может запретить грузину быть грузином, даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины.

Напомним, после того, как Саакашвили был назначен Зеленским главой Национального совета реформ при президенте Украины, в ответ Грузия приняла решение об отзыве своего посла Теймураза Шарашенидзе.

Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул нежелание Тбилиси идти на серьезный конфликт с Киевом и заявил о готовности к поиску компромисса.

Михаил Саакашвили новости Украины новости Грузии
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