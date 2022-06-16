Минировали ночью под носом у оккупантов: ВСУ подорвали вражеский понтонный мост

Рашистов не смутило то, что вблизи места, где они строили мост, было много сожженной техники.
В Луганской области украинские военные взорвали понтонную переправу, которую рашисты даже не успели достроить. ВСУ успешно заминировали ее прямо у оккупантов под носом. Об этом сообщили в Генштабе.
Рашисты в очередной раз пытались проложить мост для форсирования реки. Однако их даже не смутило то, что возле этого места кучу сожженной техники.
"Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом, посреди ночи, воины ССпО Украины минировали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", - говорится в сообщении.
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Как сообщал Главред, украинское сопротивление и угроза морской блокады на Юге мешают планам России по аннексии Херсонской и Запорожской областей, говорится в анализе Института изучения войны. Российские войска, вероятно, намерены усилить контроль над доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.
Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что война России против Украины может занять несколько лет. По его словам, россияне осознали, что у них не получится быстро оккупировать Украину.
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