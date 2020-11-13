"Минирование" Верховной Рады: СМИ узнали, кто позвонил копам

Копам о "минировании" парламента сообщила женщина, которая имеет психические расстройства, узнали журналисты / УНИАН

В пятницу, 13 ноября, в полицию позвонила женщина, расспрашивала об ограничениях из-за карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, и сообщила, что Верховная Рада "заминирована".

Правоохранители прибыли в парламент и не подтвердили информацию о "минировании" здания, пишет espreso.tv.

По его данным, позже выяснилось, что женщина, которая звонила копам, имеет психические расстройства.

"На линию 102 позвонила женщина и начала расспрашивать о карантинных ограничениях, а потом сказала, что заминирована Верховная Рада", – выяснили журналисты.

Напомним, утром 13 ноября СМИ сообщили, что около 9:00 появилась информация о "минировании" Верховной Рады. По сведениям журналистов, здание парламента оцепили правоохранители и ждали приезда взрывотехников.