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Скандал с "младенцами на экспорт": владелец клиники рассказал о "хайпе"

16 мая 2020, 19:00

Младенцы в отеле Венеция находятся в нормальных условиях, подчеркнул Альберт Точиловский.

51 младенец ожидает выезда за границу
51 младенец ожидает выезда за границу / Facebook/Людмила Денисова

Скандал вокруг программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение с перемещением новорожденных детей за границу прокомментировал владелец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский.

По его словам, все 50 младенцев в отеле Венеция при медклинике находятся в нормальных условиях и в разных помещениях, которые проветриваются и удерживают необходимый температурный режим.

При этом он утверждает, что таким образом клиника хотела, чтобы чиновники обратили внимание на их проблему и это произошло.

"Честно говоря, мы "хайпанули", но удачно. Теперь наш вопрос будет решен", - сказал владелец клиники в интервью Українським Новинам.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что скандал вызвал бурю возмущений, зато проблема будет решена.

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"У нас несколько терапевтов и несколько неонатологов, мы же работаем в этой сфере уже давно и постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами. Тем более, вы же понимаете, что такое преждевременные роды, когда ребенок рождается 1,5 кг или 2 кг и с этим мы справляемся 10 лет. Мы все эти вопросы знаем в совершенстве", - добавил Точиловский.

Напомним, ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратила внимание на вопрос суррогатного материнства в Украине, подчеркнув, что государство должно на законодательном уровне урегулировать все проблемные моменты, чтобы Украина не превращалась в страну-донора.

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